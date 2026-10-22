"Золотой мяч" получит звезда Баварии: футболисту сообщили об официальной фотосессии

В этом году престижный футбольный приз может отправиться в Мюнхен. Футболист действующего чемпиона Германии Гарри Кейн является одним из главных фаворитов.

Победитель голосования уже знает о своем статусе. Об этом сообщил аккаунт в социальной сети Х WinnaFC.

Кто выиграл "Золотой мяч-2026"

По информации источника, лучшим в голосовании стал нападающий Баварии Гарри Кейн. Для 33-летнего английского футболиста это может стать первой подобной победой.

Гарри Кейн получил информацию о том, что он выиграл "Золотой мяч", а его официальная фотосессия запланирована на эту неделю,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее этот источник утверждал, о непопадании Килиана Мбаппе в топ-5.

В среду, 21 октября, гол Гарри Кейна с пенальти помог Баварии добыть ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против лондонского Арсенала (2:2).

После игры на вопрос журналистов о его ожиданиях Кейн ответил, что "вечер понедельника может стать для него особенным днем".

Что произойдет, если Кейн выиграет "Золотой мяч-2026"

Если англичанин получит престижную награду, он станет первым за 45 лет футболистом Баварии, кому это удалось. В последний раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

С тех пор ближе всех к победе среди мюнхенцев был Роберт Левандовский. В 2021 году он уступил лишь Лионелю Месси и занял второе место.

Церемония Ballon d'Or состоится 26 октября в Лондоне. Голосование за лучшего футболиста мира завершено, поэтому победитель уже известен, но официально об этом объявят только во время мероприятия в столице Великобритании.