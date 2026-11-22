22 ноября, 07:25
Кубок мира по биатлону – расписание гонок сезона 2026/2027
В четверг, 26 ноября, начнется новый сезон биатлона. Болельщиков ждут этапы Кубка мира, а также чемпионат мира.
Сезон по биатлону начнется 26 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. Дату и время начала каждой гонки на каждом этапе Кубка мира и чемпионата мира смотрите на 24 Канале.
Каково расписание биатлонного сезона 2026/27
Кубок мира сезона 2026/27 состоит из 10 этапов. Сезон завершится 21 марта в норвежском Холменколлене. В феврале состоится чемпионат мира по биатлону в Эстонии.
1-й этап Кубка мира (26–29 ноября) Контиолахти, Финляндия
- 26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета
- 28 ноября (16:15) – смешанная эстафета
- 29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины
- 29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины
2-й этап Кубка мира (4–6 декабря) Гохфильцен, Австрия
- 4 декабря (12:25) – спринт, 7,5 км, женщины
- 4 декабря (15:15) – спринт, 10 км, мужчины
- 5 декабря (13:15) – гонка преследования, 10 км, женщины
- 5 декабря (15:30) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины
- 6 декабря (12:30) – эстафета, 4 × 6 км, женщины
- 6 декабря (15:15) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины
3-й этап Кубка мира (10 – 13 декабря) Анси, Франция
- 10 декабря (15:15) – спринт, 7,5 км, женщины
- 11 декабря (15:15) – спринт, 10 км, мужчины
- 12 декабря (13:15) – гонка преследования, 10 км, женщины
- 12 декабря (15:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины
- 13 декабря (13:15) – масс-старт, 12,5 км, женщины
- 13 декабря (15:45) – масс-старт, 15 км, мужчины
4-й этап Кубка мира (2–3 января) Поклюка, Словения
- 2 января (12:25) – спринт, 10 км, мужчины
- 2 января (15:10) – спринт, 7,5 км, женщины
- 3 января (12:35) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины
- 3 января (15:15) – эстафета, 4 × 6 км, женщины
5-й этап Кубка мира (6 – 10 января) Рупольдинг, Германия
- 6 января (15:15) – эстафета, 4 × 6 км, женщины
- 7 января (15:15) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины
- 8 января (15:15) – спринт, 7,5 км, женщины
- 9 января (13:00) – спринт, 10 км, мужчины
- 10 января (13:00) – гонка преследования, 10 км, женщины
- 10 января (15:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины
6-й этап Кубка мира (14 – 17 января) Антгольц-Антерсельва, Италия
- 14 января (15:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 15 января (15:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 16 января (12:45) – одиночная смешанная эстафета
- 16 января (15:30) – смешанная эстафета
- 17 января (13:45) – масс-старт, 15 км, мужчины
- 17 января (16:00) – масс-старт, 12,5 км, женщины
7-й этап Кубка мира (21 – 24 января) Нове Место, Чехия
- 21 января (17:30) – спринт, 7,5 км, женщины
- 22 января (17:30) – спринт, 10 км, мужчины
- 23 января (15:45) – масс-старт, 12,5 км, женщины
- 23 января (18:00) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины
- 24 января (15:35) – эстафета, 4 × 6 км, женщины
- 24 января (18:10) – масс-старт, 15 км, мужчины
Чемпионат мира по биатлону (10–21 февраля) Отепя, Эстония
- 10 февраля (18:10) – смешанная эстафета, женщины и мужчины
- 12 февраля (18:30) – спринт, 10 км, мужчины
- 13 февраля (19:00) – спринт, 7,5 км, женщины
- 14 февраля (18:05) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины
- 14 февраля (20:30) – гонка преследования, 10 км, женщины
- 16 февраля (19:10) – одиночная смешанная эстафета, женщины и мужчины
- 17 февраля (19:10) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 18 февраля (19:10) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 19 февраля (19:30) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины
- 20 февраля (20:30) – эстафета, 4 × 6 км, женщины
- 21 февраля (17:45) – масс-старт, 15 км, мужчины
- 21 февраля (20:10) – масс-старт, 12,5 км, женщины
8-й этап Кубка мира (4–7 марта) Обергоф, Германия
- 4 марта (15:45) – спринт, 10 км, мужчины
- 5 марта (15:10) – спринт, 7,5 км, женщины
- 6 марта (14:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины
- 6 марта (17:00) – гонка преследования, 10 км, женщины
- 7 марта (13:45) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины
- 7 марта (16:50) – эстафета, 4 × 6 км, женщины
9-й этап Кубка мира (11–14 марта) Эстерсунд, Швеция
- 11 марта (17:10) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 12 марта (17:10) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 13 марта (15:30) – одиночная смешанная эстафета
- 13 марта (18:10) – смешанная эстафета
- 14 марта (15:30) – масс-старт, 12,5 км, женщины
- 14 марта (18:10) – масс-старт, 15 км, мужчины
10-й этап Кубка мира (18 – 21 марта) Холменколлен, Норвегия
- 18 марта (17:30) – спринт, 10 км, мужчины
- 19 марта (17:30) – спринт, 7,5 км, женщины
- 20 марта (15:45) – гонка преследования, 10 км, мужчины
- 20 марта (18:00) – гонка преследования, 10 км, женщины
- 21 марта (14:30) – масс-старт, 15 км, мужчины
- 21 марта (17:00) – масс-старт, 12,5 км, женщины