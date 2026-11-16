Легендарный вратарь неожиданно ушел от жены через два месяца после рождения ребенка

В жизни Мануэля Нойера разворачивается настоящая драма: всего лишь в конце лета вратарь "Баварии" во второй раз стал отцом, но вскоре после этого решил развестись со своей женой-спортсменкой.

Как пишет Bild, футболист уехал из семейного дома, расположенного в живописном месте в 50 километрах от Мюнхена. Хотя ранее ничто не предвещало такого внезапного разрыва отношений в семье.

Нойер ушел от жены после рождения сына

С Аникой Биссель Нойер начал встречаться в 2020 году, а в ноябре 2023-го они официально поженились. Уже через год у них родился сын Лука.

Во время чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике беременная вторым ребенком жена поддерживала Мануэля с трибун. А уже в августе на свет появился их сын.

Несмотря на это, осенью Нойер неожиданно принял решение о разводе. Причина остается неизвестной, однако серьезность намерений вратаря подтвердил тот факт, что он больше не живет с Аникой и младенцем.

Третья личная драма Нойера

Немецкие журналисты отмечают, что игрок "Баварии" уже не впервые проявляет именно такое поведение в отношениях.

В 2014 году именно по его инициативе произошел разрыв отношений с Катрин Гильх, с которой Мануэль встречался 5 лет и планировал создать семью. А в 2020 году Нойер также внезапно объявил о разводе с Ниной Вайс, с которой прожил в браке три года.