Легендарний воротар несподівано покинув дружину через два місяці після народження дитини

Як пише Bild, футболіст з'їхав із сімейного будинку, розташованого у мальовничому місці за 50 кілометрів від Мюнхена. Хоча раніше нічого не віщувало такого раптового розриву стосунків у родині.

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Ноєр покинув дружину після народження сина

З Анікою Біссель Ноєр почав зустрічатися у 2020 році, а у листопаді 2023-го вони офіційно одружилися. Вже за рік у них народився син Лука.

Під час чемпіонату світу-2026 у США, Канаді та Мексиці вагітна другою дитиною дружина підтримувала Мануеля з трибун. А вже у серпні на світ з'явився їхній син.

Попри це, восени Ноєр несподівано ухвалив рішення про розлучення. Причина залишається невідомою, проте серйозність намірів голкіпера підтвердив той факт, що він більше не мешкає з Анікою та немовлям.

Третя особиста драма Ноєра

Німецькі журналісти зауважують, що гравець Баварії вже не вперше відзначається саме такою поведінкою у стосунках.

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У 2014 році саме за його ініціативи стався розрив у стосунках з Катрін Гільх, з якою Мануель зустрічався 5 років і планував створити родину. А у 2020-му так само Ноєр раптово оголосив про розлучення з Ніною Вайс, з якою прожив у шлюбі три роки.