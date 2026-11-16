Известная украинская теннисистка внезапно завершила карьеру

Бывшая первая ракетка Украины Леся Цуренко объявила о завершении профессиональной карьеры. Теннисистка призналась, что последние годы в туре оказались для нее непростыми.

37-летняя украинка попрощалась с теннисом эмоциональным постом в своем инстаграме. Она откровенно рассказала о разочарованиях, психологических трудностях и жизни после спорта.

Цуренко объявила о завершении карьеры

Леся Цуренко опубликовала прощальное обращение, в котором поблагодарила теннис за возможности, опыт и людей, которых встретила на протяжении своей профессиональной карьеры.

При этом украинка призналась, что ей нелегко смириться с завершением карьеры. По словам спортсменки, она не смогла осуществить все детские мечты и реализовать то, к чему стремилась.

Я не осуществила свои детские мечты и не реализовала всего, чего хотела. Мое тело часто подводило меня, а ментально я не всегда могла справиться с вызовами, которые стояли передо мной,

– написала теннисистка.

Цуренко также рассказала, что долгое время практически полностью отождествляла себя с теннисом и даже не представляла себе жизнь после завершения выступлений.

Теперь же украинка готова открыть новую страницу. Она планирует восстановить силы, лучше познать себя и попробовать реализоваться в других сферах жизни.

Главные достижения Цуренко

Леся Цуренко уходит из профессионального тенниса с четырьмя титулами WTA в одиночном разряде. Наивысшей позицией украинки в мировом рейтинге стало 23-е место, которого она достигла в феврале 2019 года.

На турнирах Большого шлема лучшим результатом спортсменки стал выход в четвертьфинал US Open в 2018 году. Также она дважды доходила до четвертого круга "Ролан Гаррос" (2018, 2023) и один раз – "Уимблдона" (2023).

В 2012 году Цуренко несколько месяцев возглавляла рейтинг лучших теннисисток Украины.

Последний официальный матч теннисистка провела 17 ноября 2024 года за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг. После этого она не выходила на корт из-за проблем со здоровьем и операции на руке.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения на итоговом турнире WTA обратилась к соотечественникам.