Відома українська тенісистка раптово завершила кар'єру

37-річна українка попрощалася з тенісом емоційним дописом у своєму інстаграмі. Вона відверто розповіла про розчарування, психологічні труднощі та життя після спорту.

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Цуренко оголосила про завершення кар'єри

Леся Цуренко опублікувала прощальне звернення, у якому подякувала тенісу за можливості, досвід і людей, яких зустріла протягом професійного шляху.

Водночас українка зізналася, що їй непросто прийняти завершення кар'єри. За словами спортсменки, вона не змогла здійснити всі дитячі мрії та реалізувати те, чого прагнула.

Я не здійснила своїх дитячих мрій і не реалізувала всього, чого хотіла. Моє тіло часто підводило мене, а ментально я не завжди могла впоратися з викликами, які переді мною стояли– написала тенісистка.

Цуренко також розповіла, що тривалий час практично повністю ототожнювала себе з тенісом і навіть не уявляла життя після завершення виступів.

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Тепер же українка готова відкрити нову сторінку. Вона планує відновитися, краще пізнати себе та спробувати реалізуватися в інших сферах життя.

Головні досягнення Цуренко

Леся Цуренко залишає професійний теніс із чотирма титулами WTA в одиночному розряді. Найвищою позицією українки у світовому рейтингу стало 23-тє місце, якого вона досягла у лютому 2019 року.

На турнірах Grand Slam найкращим результатом спортсменки став вихід до чвертьфіналу US Open у 2018 році. Також вона двічі доходила до четвертого кола Ролан Гаррос (2018, 2023) та одного разу – Вімблдона (2023).

У 2012 році Цуренко кілька місяців очолювала рейтинг найкращих тенісисток України.

Останній офіційний матч тенісистка провела 17 листопада 2024 року за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг. Після цього вона не виходила на корт через проблеми зі здоров'ям та операцію на руці.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки у Підсумковому турнірі WTA звернулася до співвітчизників.