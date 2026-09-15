Что известно о первых отношениях Элины Свитолиной и почему она рассталась с Рисом Топли

Элина Свитолина по-прежнему остается одной из лучших теннисисток мира. Уроженка Одессы достигла больших успехов на корте, при этом успела создать счастливую семью.

Уже давно Элина замужем за известным теннисистом Гаэлем Монфисом. Однако до него у Свитолиной был еще один роман со звездой, который не привел к браку, сообщает 24 Канал.

Кто был первым парнем Свитолиной

Впервые о подробностях личной жизни украинки стало известно в 2016 году. В конце того года Свитолина раскрыла имя своей второй половинки, которая также была связана со спортом.

Парнем Элины стал Рис Топли, известный игрок в крикет. Пара познакомилась в одном из спортзалов Лондона, когда Элина готовилась к очередному крупному турниру.

Теннисистка отмечала, что обратила внимание на Риса благодаря его двухметровому росту и атлетическому телосложению. Спортсменку привлекло то, что Рис также принадлежал к миру спорта.

Ради этого она даже приобрела недвижимость в Великобритании. Их союз был звездным и часто обсуждался в фанатских кругах, однако пара просуществовала чуть меньше двух лет.



Рис Топли и Элина Свитолина встречались почти два года / фото из инстаграма Элины

Почему Свитолина и Топли расстались

В 2018 году Элина шокировала общественность тем, что рассталась с Рисом. Произошло это перед турниром в Дубае в феврале, и новость стала неожиданностью для Топли.

Позже теннисистка объяснила причины разрыва. Свитолина говорила, что именно она инициировала прекращение отношений. Причиной стало желание прогрессировать в профессиональной карьере.

Спортсменка тогда была на пике формы и вынуждена была уделять много времени тренировкам и турнирам. Из-за этого у нее не хватало времени на личную жизнь с Рисом.

Кроме того, теннисный календарь и расписание в крикете сильно отличаются, поэтому и сам Топли не всегда мог уделять внимание украинке. Также среди причин разрыва Элина называла неготовность к браку.

Тогда ей было 24 года, и из-за своей теннисной карьеры она не планировала создавать семью и заводить детей. Рис же хотел обратного, что и подтолкнуло Элину к разрыву.

С кем сейчас Элина Свитолина

Отметим, что в том же 2018 году Свитолина завоевала свой главный трофей в карьере, выиграв Итоговый турнир WTA. А уже через год украинка дошла до двух полуфиналов на турнирах Grand Slam (Уимблдон и US Open).



Свитолина и Монфис вместе уже восемь лет / фото из инстаграма Элины

К слову, после триумфа на итоговом турнире украинка стала ближе общаться с Гаэлем Монфисом. В январе 2019 года они объявили о своих отношениях, а в 2021 году поженились.

В итоге Элина и Гаэль продолжают семейную жизнь и профессиональную карьеру в теннисе. В октябре 2022 года у них родилась дочь по имени Скай, что не поставило их карьеру на паузу.

Интересно, что в 2026 году Свитолина и Монфис впервые сыграли в паре на US Open в смешанном разряде. Им удалось обыграть две пары соперников и дойти до полуфинала турнира.