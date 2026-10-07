Партнерам пришлось оттаскивать: прощальный матч Месси закончился скандалом

Лионель Месси эмоционально отреагировал на настойчивую просьбу вратаря Бенина после своего последнего матча за Аргентину. Футболист резко ответил сопернику.

Прощание аргентинской легенды со сборной должно было завершиться праздничными кадрами, однако после финального свистка возникла неожиданная ситуация. Один из футболистов Бенина слишком настойчиво пытался сфотографироваться с Месси, сообщает 24 Канал.

Вратарь Бенина не давал Месси покоя

По завершении товарищеского матча Аргентина – Бенин (3:0) игроки обеих команд начали поздравлять друг друга. В этот момент третий вратарь африканской сборной Серж Обасса подошел к Месси с телефоном, желая сделать памятное фото.

Впрочем, аргентинец, похоже, не был настроен на фотосессию. Сначала Месси просто проигнорировал просьбу голкипера, но Обасса не отступал и продолжал настаивать.

В итоге нападающий не выдержал и резко что-то сказал вратарю. Этот момент попал в трансляцию и привлек внимание болельщиков.

MESSI DIDN'T WANT TO TAKE PHOTOS AT HIS FAREWELL WITH THE AFRICAN PLAYERS This is how he removed a Benin player who wanted a selfie and he went straight ahead... https://t.co/j6ENmOXd9M — Ayuba_ Sani️️ (@BigSANI_Ayuba) October 7, 2026

Впоследствии в ситуацию вмешался защитник Бенина Амиро Амару. Он оттащил Обассу вместе с телефоном от Месси, фактически пресекая назойливую попытку сделать фото.

Последний матч Месси за сборную Аргентины

Сам поединок стал особенным для Месси, ведь он провел свой прощальный матч в составе национальной команды. Аргентина уверенно победила Бенин со счетом 3:0, а ее капитан стал одним из главных героев встречи.

Месси отличился голом с пенальти и дважды ассистировал партнерам. По итогам матча 39-летнего аргентинца признали лучшим игроком.

За карьеру в сборной Месси провел 208 матчей, забил 126 голов и отдал 69 результативных передач. Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира-2022, Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а также Олимпиаду-2008.

Теперь Месси продолжит выступать на клубном уровне за американский Интер Майами.