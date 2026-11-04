Не Магучих: в Украине наградили "спортсменку года"

На церемонии "Человек года" в Киеве была определена победительница в номинации "Лучшая спортсменка". Титул достался представительнице Украины по гребле на каноэ.

Несмотря на высокую конкуренцию, Лузан сумела убедить жюри своими достижениями на чемпионатах мира и Европы. В этом году трехкратная олимпийская призерка значительно пополнила свою медальную коллекцию, пишет 24 Канал.

Лузан – "спортсменка года"

Людмила Лузан получила статуэтку на церемонии, состоявшейся в столице. Нашу гребчиху награждали президент НОК Вадим Гутцайт и народный депутат, бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.

Лузан отметили за очередной успешный сезон на мировом и европейском уровнях. На чемпионате мира по гребле Людмила стала первой среди европейских спортсменок, защитившей титул чемпионки на олимпийской дистанции 200 метров. Это золото стало для нее девятым на чемпионатах мира.

На чемпионате Европы же Лузан просто разгромила всех соперниц, выиграв четыре золота – в одиночках и парах на дистанциях 200 и 500 метров.

Кроме того, Людмила одержала победы и поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира.

Кто еще мог претендовать на титул

Выбор "спортсменки года" вызвал дискуссии в интернете о том, не заслужила ли эту награду больше легкоатлетка Ярослава Магучих.

Прыгунья в высоту провела довольно неоднозначный сезон, но безапелляционно завоевала самые главные награды – звание чемпионки мира в помещении, чемпионат Европы и первый в истории Абсолютный чемпионат мира.