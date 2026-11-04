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Не Магучіх: в Україні нагородили "спортсменку року"

Андрій Олійник
Людмила Лузан - спортсменка року

Людмила Лузан / Фото Getty Images

На церемонії "Людина року" у Києві була визначена переможниця у номінації "найкраща спортсменка". Титул дістався представниці України у веслуванні на каное.

Попри високу конкуренцію, Лузан змогла переконати журі своїми досягненнями на чемпіонатах світу та Європи. Цьогоріч триразова олімпійська призерка суттєво поповнила свою медальну колекцію, пише 24 Канал.

 
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Лузан – "спортсменка року"

Людмила Лузан отримала статуетку на церемонії, що відбулася у столиці. Нагороджували нашу веслувальницю президент НОК Вадим Гутцайт та народна депутатка, колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

Лузан відзначили за черговий успішний сезон на світовому та європейському рівні. На Мундіалі з веслування Людмила змогла першою серед європейських атлеток захистити титул чемпіонки на олімпійській дистанції 200 метрів. Це золото стало для неї 9-м на чемпіонатах світу.

На Євро ж Лузан просто розгромила усіх суперниць, вигравши чотири золота – в одиночках та парах на 200 метрів і 500 метрів.

Окрім того, Людмила мала перемоги й подіуми на етапах Кубка світу.

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Хто ще міг претендувати на титул

Вибір "спортсменки року" спровокував обговорення в інтернеті щодо того, чи не заслужила цю нагороду більше легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Стрибунка у висоту провела досить неоднозначний сезон, але безапеляційно забирала найголовніші нагороди – звання чемпіонки світу у приміщенні, чемпіонат Європи та перший в історії Абсолютний чемпіонат світу.

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