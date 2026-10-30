Скончалась легендарная украинская спортсменка и участница Олимпиады Людмила Радченко

На 95-м году жизни скончалась украинская легкоатлетка Людмила Радченко. Она была участницей Олимпиады, а также известной журналисткой.

В четверг, 29 октября, скончалась Людмила Радченко. Об этом сообщили ресурсы НОК Украины.

Что известно о Людмиле Радченко

Будущая спортсменка родилась 24 января 1932 года в Киеве.

В детстве долгое время совмещала занятия спортивной гимнастикой и легкой атлетикой, где преимущественно выступала в прыжках в длину.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме Людмила Николаевна заняла пятое место в прыжках в длину. После завершения спортивной карьеры посвятила себя спортивной журналистике: более 40 лет работала в "Спортивной газете", рассказывая о достижениях украинских спортсменов и развитии отечественного спорта,

– говорится в сообщении НОК.

На заре независимости Украины Людмила Радченко была членом Национального олимпийского комитета Украины первых двух созывов.

Что еще известно о профессиональной деятельности Людмилы Радченко

Она входила в состав президиума Федерации легкой атлетики Украины.

За многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие спорта Людмила Николаевна в 2021 году была награждена орденом княгини Ольги III степени.

Напомним, что 21 октября в возрасте 54 лет скончался бывший капитан футбольной сборной Грузии Георгий Немсадзе.