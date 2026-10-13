Магучих откровенно высказалась о главных соперницах – Олислагерс и Паттерсон

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о своих отношениях с соперницами на мировой арене – австралийками Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон. Обе спортсменки остаются главными соперницами украинки.

Ярослава заявила, что принципиальная борьба за призы турниров ограничивается только пределами спортивной арены, сообщает Sport RBC.UA.

Магучих рассказала, что происходит между ней и соперницами за пределами арены

Украинская чемпионка подчеркнула, что между спортсменками нет никакого негатива или личной вражды в повседневной жизни. Они регулярно общаются во время совместных поездок на соревнования.

Мы соперницы только в секторе. Вне его мы все общаемся друг с другом. И когда мы приезжаем на соревнования и попадаем в одно время на обед или ужин, мы постоянно общаемся. Это очень круто, когда люди воспринимают конкуренцию между собой только в секторе. А когда ты выходишь за пределы стадиона, то вы – обычные люди,

– отметила Магучих.

Напомним, в 2024 году Магучих стала мировой рекордсменкой в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,10 метра.

Благодаря этому результату она побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой (2,09 метра), который держался почти 40 лет. Также в 2024 году украинка одержала победу на Олимпийских играх в Париже.

В сентябре 2026 года Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.