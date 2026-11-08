"Посвящаю победу ей": футболист сборной Украины сообщил о трагедии в семье своей девушки

Футболист клуба Гурник Максим Хлань отличился в матче 14-го тура польской Экстракласы. После матча вингер сделал откровенное заявление.

По словам Максима Хланя, подготовка к матчу против краковской Вечистой (2:1) далась ему очень нелегко. Журналист Давид Куца цитирует украинского футболиста в его личном аккаунте в социальной сети X.

Что произошло в жизни Хланя

Максим провел на поле все 90 минут и в первом тайме отличился точным прострелом с фланга, который привел к голу Ондрея Змрзлы.

Лично для меня и моей семьи это был очень тяжелый день, поскольку моя девушка потеряла отца на войне. Мне было трудно подготовиться к этому матчу. Но посвящаю эту победу ей, ведь сейчас очень сложные времена для нее и для меня, и эта неделя была тяжелой. Но мы одержали победу, и это очень важно. Я очень рад за команду,

– рассказал Хлань.

Отметим, что 23-летний Максим Хлань провел два матча за сборную Украины во время прошедшей международной паузы. В ноябре он и остался вне списка я Андреа Мальдери.

Как проходит сезон для Хланя

Украинец является основным игроком клуба из города Забже. В текущем сезоне Хлань забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 22 матчах за вице-чемпионов Польши.

Отметим, что Гурник уже выбыл из еврокубков. В чемпионате Польши команда занимает второе место в турнирной таблице. После 14 матчей у команды Максима Хланя 31 очко в активе.