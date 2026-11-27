Список проблем Манчестер Сити в связи с нарушением правил финансового фейр-плей не ограничивается потенциальным снятием очков и вылетом из АПЛ. Клуб рискует потерять сотни миллионов фунтов из-за судебных исков других английских команд.

Как пишет The Guardian, финансовые претензии к "горожанам" выдвинули по крайней мере "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Все они недополучили деньги из-за того, что финишировали позади "Сити" в турнирной таблице.

У Манчестер Сити большие судебные проблемы

Против клуба из Манчестера готовят сразу несколько исков с требованием компенсировать другим командам Английской Премьер-лиги призовые и спонсорские деньги, потерянные из-за того, что они уступили "Сити" в борьбе за чемпионство или места в еврокубках.

Интересно, что "Ливерпуль", "Юнайтед" и "Тоттенхэм" обратились в одну и ту же юридическую компанию, а "Арсенал" планирует воспользоваться услугами другой. Но суть исков очень схожа.

Например, "Тоттенхэм" подсчитал, что потерял 120 миллионов евро только потому, что в течение четырех сезонов не попадал в четверку или пятерку лучших участников Лиги чемпионов, уступая "Сити".

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят получить компенсацию за то, что они недополучили, завершив сезон вторыми сразу за "Сити" и не став таким образом чемпионами в 2012 и 2014 годах.

"Арсенал" напомнил, что в 2017 году не попал в Лигу чемпионов из-за высокого места "Сити". А еще в период нарушений "горожане" переманили к себе немало лондонских звезд – Коло Туре, Гаэля Клиши, Эммануэля Адебайора, Бакари Санья, Самира Насри. "Канониры" считают, что это было незаконное ослабление соперника за счет денег на трансферы, которые не были должным образом оформлены.

В целом в случае судебных поражений "Манчестер Сити" может потерять несколько сотен миллионов фунтов. Что касается наказания со стороны дисциплинарных органов за 115 случаев нарушения финансовых правил, то оно будет объявлено в следующем году, после рассмотрения апелляции клуба.