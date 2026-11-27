Як пише The Guardian, фінансові претензії до "містян" оформили щонайменше Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Арсенал. Усі вони недорахувалися грошей через фініш позаду Сіті у турнірній таблиці.

Adv

У Ман Сіті великі судові проблеми

Проти клубу з Манчестера готують одразу декілька позовів з вимогою компенсувати іншим командам Англійської Прем'єр-ліги призові та спонсорські гроші, втрачені через те, що вони програли Сіті боротьбу за чемпіонство чи місця у єврокубках.

Цікаво, що Ліверпуль, Юнайтед і Тоттенгем звернулися до однієї й тієї ж юридичної компанії, а Арсенал планує скористатися послугами іншої. Але суть позовів дуже схожа.

Наприклад, Тоттенгем порахував, що втратив 120 мільйонів євро тільки через те, що у чотирьох сезонах не потрапляв до чільної четвірки чи п'ятірки учасників Ліги чемпіонів, поступаючись Сіті.

Манчестер Юнайтед і Ліверпуль хочуть отримати відшкодування того, що вони недоотримали, завершивши сезон другими одразу за Сіті і не ставши таким чином чемпіонами у 2012 та 2014 роках.

Реклама

Арсенал згадав, що у 2017 році не потрапив до Ліги чемпіонів через високу позицію Сіті. А ще в період порушень "містяни" переманили до себе чимало лондонських зірок – Коло Туре, Гаеля Кліші, Еммануеля Адебайора, Бакарі Санья, Саміра Насрі. "Каноніри" вважають, що це було незаконне послаблення суперника за рахунок грошей на трансфери, що не були належним чином оформлені.

Загалом в разі судових поразок Манчестер Сіті може втратити декілька сотень мільйонів фунтів. Що ж до покарання від дисциплінарних органів за 115 випадків порушення фінансових правил – то його оголосять наступного року, після того, як розглянуть апеляцію клубу.