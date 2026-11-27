У Ман Сіті великі судові проблеми / Фото Getty Images
Потенційним позбавленням очок та вильотом з АПЛ список проблем для Манчестер Сіті через порушення фінансового фейр-плей не закінчується. Клуб ризикує втратити сотні мільйонів фунтів через судові позови інших англійських команд.
Як пише The Guardian, фінансові претензії до "містян" оформили щонайменше Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Арсенал. Усі вони недорахувалися грошей через фініш позаду Сіті у турнірній таблиці.
У Ман Сіті великі судові проблеми
Проти клубу з Манчестера готують одразу декілька позовів з вимогою компенсувати іншим командам Англійської Прем'єр-ліги призові та спонсорські гроші, втрачені через те, що вони програли Сіті боротьбу за чемпіонство чи місця у єврокубках.
Цікаво, що Ліверпуль, Юнайтед і Тоттенгем звернулися до однієї й тієї ж юридичної компанії, а Арсенал планує скористатися послугами іншої. Але суть позовів дуже схожа.
Наприклад, Тоттенгем порахував, що втратив 120 мільйонів євро тільки через те, що у чотирьох сезонах не потрапляв до чільної четвірки чи п'ятірки учасників Ліги чемпіонів, поступаючись Сіті.
Манчестер Юнайтед і Ліверпуль хочуть отримати відшкодування того, що вони недоотримали, завершивши сезон другими одразу за Сіті і не ставши таким чином чемпіонами у 2012 та 2014 роках.
Арсенал згадав, що у 2017 році не потрапив до Ліги чемпіонів через високу позицію Сіті. А ще в період порушень "містяни" переманили до себе чимало лондонських зірок – Коло Туре, Гаеля Кліші, Еммануеля Адебайора, Бакарі Санья, Саміра Насрі. "Каноніри" вважають, що це було незаконне послаблення суперника за рахунок грошей на трансфери, що не були належним чином оформлені.
Прогнози
Загалом в разі судових поразок Манчестер Сіті може втратити декілька сотень мільйонів фунтів. Що ж до покарання від дисциплінарних органів за 115 випадків порушення фінансових правил – то його оголосять наступного року, після того, як розглянуть апеляцію клубу.
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