Болельщики Баварии и сборной Германии были шокированы поступком Мануэля Нойера, который решил развестись с женой всего через несколько недель после рождения их второго ребенка. Оказалось, что вратарь поступил так из-за другой женщины.

Bayern Aktuell стало известно, что Нойер не просто уехал из дома, где проживал вместе с женой Аникой и детьми, но и сразу отправился в отпуск. Ему составила компанию новая возлюбленная.

Нойер бросил жену ради другой

Из-за травмы вратарь "Баварии" пока не может помочь своей команде, поэтому у него появился незапланированный мини-отпуск, который он решил провести на Сицилии.

Там его заметили в компании неизвестной женщины, которая, судя по всему, является его новым романтическим интересом. Остроты ситуации добавляет то, что ради нее 40-летний футболист бросил жену, которая всего лишь летом подарила ему второго сына.

Жены игроков Баварии осуждают Нойера

Поведение Нойера вызвало шквал возмущения в немецком обществе. Известная консультантка по супружеским отношениям Рут Марквард даже посвятила вратарю пост в соцсетях, где подвергла его решение разрушить семью сокрушительной критике.

Интересно, что такого же мнения о поступке Мануэля придерживаются и партнерши его бывших и нынешних одноклубников. Жены Марио Гетце и Йозуа Киммиха поставили лайки под постом с обвинениями в адрес Нойера и добавили комментарии, в которых не одобряют его поездку с любовницей в Италию.