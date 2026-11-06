"Света нет с 8 утра": жена Шовковского показала, как они с мужем спасаются в Киеве

Супруга бывшего тренера Динамо Александра Шовковского Марина Кутепова рассказала о непростом дне в Киеве. Супруги решили отвлечься от проблем и провести вечер в театре.

Александр Шовковский после завершения тренерской карьеры имеет больше времени для личной жизни и увлечений. Бывший тренер Динамо вместе с женой посещает культурные мероприятия, путешествует и проводит время с близкими, сообщает 24 Канал.

Шовковский с женой нашли способ отвлечься от проблем

Марина Кутепова опубликовала на своей странице в инстаграме совместную фотографию с мужем, сделанную в Национальном театре имени Ивана Франко. Супруги посетили спектакль "Мария Стюарт", чтобы провести вечер за культурным отдыхом.

Впрочем, день для семьи Шовковского оказался непростым из-за бытовых трудностей. Супруга бывшего футболиста пояснила, что поход в театр стал для них возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от реальности.

День сложный, но у нас есть планы немного отдохнуть от реальности (света нет с 8 утра, воды – с 15:40) и насладиться спектаклем,

– написала Кутепова.



Марина Кутепова и Александр Шовковский / Скриншот из инстаграма

Чем занимается Шовковский после ухода из Динамо

Александр Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года после отставки Мирчи Луческу. Сначала он работал исполняющим обязанности главного тренера, а впоследствии получил полноценное назначение.

Под руководством специалиста киевская команда провела 101 матч. В сезоне 2024/25 Динамо стало чемпионом Украины и вышло в финал Кубка Украины.

Однако 27 ноября 2025 года клуб прекратил сотрудничество с Шовковским после поражения от кипрской Омонии со счетом 0:2 в Лиге конференций. Вместе с главным тренером команду покинул его штаб.

После завершения работы в Динамо Шовковский стал уделять больше времени семье, друзьям, учебе и саморазвитию. Среди его увлечений по-прежнему остаются мотоциклы, а также культурные мероприятия и путешествия вместе с женой.