Аргентинский тренер Маурисио Почеттино начал свою работу в Манчестер Юнайтед с введения новых правил для футболистов. Нарушителям придется несладко.

Как пишет TeamTalk, Почеттино остался недоволен физической формой команды. Именно работу над выносливостью бывший тренер сборной Аргентины, "Челси", "ПСЖ" и "Тоттенхэма" определил в качестве своего приоритета.

Новые правила Почеттино

Вряд ли кто-то из игроков "красных дьяволов" будет рад нововведениям от Почеттино, ведь они существенно ограничивают их свободное время и отдых.

Во-первых, аргентинец полностью отменил выходные после матча, которые обычно предоставлялись футболистам. На следующий день после матча все обязаны явиться на тренировочную базу, пройти восстановительные процедуры и принять участие в тактическом разборе, проводимом тренерским штабом.

Во-вторых, у всех игроков " "Манчестер Юнайтед" " будут регулярно измерять уровень жира в организме. Почеттино хочет, чтобы его подопечные были в максимально хорошей форме и не позволяли себе лишнего.

В-третьих, тренер требует перед матчем проводить совместный прием пищи. Почеттино считает, что это позволяет лучше контролировать режим питания футболистов и одновременно способствует укреплению связей и командного духа.

В качестве бонуса вводится правило, касающееся интернет-активности игроков. Всем игрокам "Манчестер Юнайтед" запретили публично критиковать руководство клуба и тренерский штаб в соцсетях. Нарушением может считаться даже лайк под негативно настроенным постом.

Почеттино верит, что именно дисциплина, контроль и повышение требований к профессионализму футболистов позволят вывести команду из кризиса и подняться из зоны вылета АПЛ.