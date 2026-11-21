Як пише TeamTalk, Почеттіно залишився незадоволеним тим, у якій фізичній формі перебуває команда. Саме роботу над витривалістю екснаставник збірної США, Челсі, ПСЖ і Тоттенгема визначив своїм пріоритетом.

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Нові правила Почеттіно

Навряд хтось із гравців "червоних дияволів" буде радий новаціям від Почеттіно, адже вони суттєво обмежують для них вільний час та відпочинок.

По-перше, аргентинець повністю скасував вихідні після гри, які зазвичай надавали футболістам. На наступний день після матчу усі зобов'язані з'явитися на тренувальній базі та пройти відновлювальні процедури і взяти участь у тактичному розборі від тренерського штабу.

По-друге, усім гравцям Манчестер Юнайтед регулярно вимірюватимуть рівень жиру в організмі. Почеттіно хоче, щоб його підопічні були у максимально хорошій формі і не дозволяли собі зайвого.

По-третє, тренер вимагає перед матчем проводити спільний прийом їжі. Почеттіно вважає, що це дозволяє краще контролювати режим харчування футболістів і водночас слугує укріпленню зв'язків та командного духу.

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Бонусом йде правило, яке стосується інтернет-активності гравців. Усім манкуніанцям заборонили публічну критику керівництва клубу і тренерського штабу у соцмережах. Порушенням може бути навіть поставлена під негативно налаштованим дописом вподобайка.

Почеттіно вірить, що саме дисципліна, контроль та підвищення вимог до професіоналізму футболістів дозволять вивести команду з кризи та піднятися із зони вильоту АПЛ.