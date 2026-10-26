Вокруг советника Офиса Президента разразился новый скандал, связанный с шахматами

Федерация шахмат Украины отреагировала на решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) присвоить индивидуальный код под флагом Украины советнику Офиса Президента Михаилу Подоляку. Недавно он стал вице-президентом этой организации.

Федерация шахмат Украины разместила свое заявление на своей странице в фейсбуке. Организации не понравилось, что Россия в очередной раз нарушила запреты, но Михаил Подоляк промолчал по этому поводу.

На что пожаловалась Федерация шахмат Украины

В начале октября в России состоялся национальный чемпионат, который оказался отборочным к Кубку мира 2027 года. Это стало грубым нарушением со стороны Федерации шахмат России, поскольку ее членство в ФИДЕ приостановлено, и она не имеет права проводить отборочные соревнования к Кубку мира.

ФИДЕ промолчала по этому поводу и не лишила чемпионат России статуса отборочного. Поэтому представитель ФШУ – датский гроссмейстер Петер Хайне Нильсен – обратился за разъяснениями лично к президенту ФИДЕ Тимуру Турлову.

В комментариях к этому посту известный украинский спортсмен Владислав Гераскевич задал аналогичный вопрос другому представителю ФИДЕ Михаилу Подоляку. Однако гражданин Украины Михаил Подоляк, согласившийся стать вице-президентом ФИДЕ, несмотря на протесты со стороны ФШУ, не смог дать конкретного ответа ни Гераскевичу, ни украинскому шахматному сообществу в целом,

– говорится в заявлении ФШУ.

Спустя 10 дней Федерация шахмат России почувствовала безнаказанность и вновь грубо нарушила Устав ФИДЕ. В клубном чемпионате России приняли участие две команды из временно оккупированных регионов Украины – из Крыма и так называемой ДНР.

Как на это отреагировали в ФИДЕ и лично Подоляк

По словам ФШУ, ФИДЕ вновь "закрыла глаза" на новое нарушение со стороны России. Михаил Подоляк при этом продолжил хранить молчание.

Хотя сказать, что в течение этого времени он сидел, сложив руки, нельзя. На днях Подоляк получил индивидуальный код ФИДЕ под флагом Украины! С какой целью? Возможно, он ответит хотя бы на этот вопрос,

– возмутились представители ФШУ в своем заявлении.

Федерация шахмат Украины подаст протест против присвоения Подоляку кода ФИДЕ под флагом Украины. Решение ФШУ поддержал также Европейский шахматный союз.