Покорила Олимпиаду вслед за братом: 17-летняя украинка произвела фурор на юношеских играх

17-летняя Милания Кохан принесла Украине "золото" юношеской Олимпиады-2026 в метании молота. Легкоатлетка не только повторила успех своего брата, но и установила личный рекорд.

Молодая украинка одержала настоящий триумф в Дакаре, оставив соперниц далеко позади. Причем для представительницы легкоатлетической династии это особая победа, ведь восемь лет назад аналогичное достижение удалось ее старшему брату Михаилу, пишет "Суспильне Спорт".

Кохан не оставила соперницам шансов

Милания Кохан приехала на IV летние юношеские Олимпийские игры в статусе чемпионки Европы U18. В июле 2026 года на континентальном первенстве в итальянской Риетте она победила с результатом 70,19 метра.

В Дакаре украинка превзошла этот показатель и сделала это не один раз. Уже в первой попытке Кохан отправила молот на 70,71 метра, установив личный рекорд. Ее преимущество над ближайшей соперницей тогда составляло почти восемь метров.

После неудачного второго броска украинка продолжила демонстрировать стабильность: в третьей попытке показала 69,70 метра, а в четвертой – 70,55.

Настоящим украшением финала стал пятый бросок. Милания метнула молот на 71,27 метра, во второй раз за соревнования обновив личный рекорд. Этот результат принес ей убедительную победу.

Серебряную медаль завоевала представительница Китая Ян Синьюэ (65,96 метра), а "бронзу" – мексиканка Алисон Айлин Салинас Эспино (61,52).

Повторила достижение брата и принесла Украине шестую медаль

Интересно, что Милания продолжила семейную традицию. Ее старший брат Михаил Кохан в 2018 году стал чемпионом юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. Теперь его младшая сестра повторила этот успех уже в Дакаре.

При этом профессионально метанием молота Милания занимается лишь с 2025 года. В прошлом году она выиграла чемпионат Украины U20 и стала серебряной призеркой первенства U18. В сезоне-2026 легкоатлетка победила на национальных чемпионатах в обеих возрастных категориях, а также завоевала "золото" чемпионата Европы U18.

Награда Кохан стала шестой для украинской сборной на юношеской Олимпиаде в Дакаре.

Ранее украинцы завоевали "золото" в дзюдо благодаря Хазару Гейдарову, "серебро" в фехтовании – благодаря усилиям Алины Дмитрук, что еще две награды в спортивной ходьбе – "серебро" Виталия Тарасюка и "бронзу" Дарины Козки, а также "бронзу" в пляжной борьбе, которую завоевал Никита Кузьменко.