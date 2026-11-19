Михаил Мудрик дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором обвинил Украину в применении допинга. УАФ пока не отреагировала на такое скандальное высказывание футболиста.

Впрочем, президент УАФ Андрей Шевченко ранее уже отреагировал на допинговый скандал с Михаилом Мудриком. На одной из пресс-конференций в начале 2025 года глава украинского футбола публично выразил поддержку футболисту сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Как Шевченко отреагировал на допинг-скандал с Мудриком в 2025 году

Андрей Шевченко тогда подтвердил, что УАФ получала запрос от юристов Михаила Мудрика относительно допингового скандала. Глава УАФ подчеркнул, что ассоциация будет поддерживать игрока и ожидает результатов пробы В, которая могла бы оправдать футболиста.

Жаль, что так случилось. Михаил Мудрик – очень важен для национальной команды. Мы будем его поддерживать,

– заявил Шевченко в 2025 году.

Также президент УАФ тогда подчеркнул, что все в ассоциации верят, что Мудрик не виновен. А еще добавил, что верит: это не конец карьеры футболиста в Челси. Шевченко выражал уверенность в том, что Мудрик вернется в футбол, но просто неизвестно, когда.

Что рассказал о своем допинге Мудрик в интервью Гордону

Скандальное интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону было опубликовано 18 ноября. В нем футболист заявил, что мельдоний мог попасть в его организм только в расположении национальной сборной.

Он рассказал, что в сборной есть нутрициолог, который раздает игрокам стаканчики с таблетками, которые те должны выпить. Также игрок раскритиковал организацию процессов в национальной команде. В частности, по его словам, в сборной Украины отсутствует какая-либо система охраны, как это принято в клубах.

Кроме того, игрок Тоттенхэма рассказал, что, когда узнал о своем положительном допинг-тесте, чувствовал себя очень плохо. Он даже хотел обратиться за помощью к алкоголю, чтобы утопить в бутылке все свои проблемы.