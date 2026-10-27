Гарри Кейн получил "Золотой мяч": биография английского футболиста

В понедельник, 26 октября, состоялась юбилейная 70-я церемония "Золотой мяч". Лучшим игроком признали английского нападающего Гарри Кейна.

33-летний английский нападающий впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Что известно о Кейне – рассказывает 24 Канал.

Первые шаги Кейна в футболе

Будущий нападающий мюнхенской "Баварии" родился 28 июля 1993 года в пригороде Лондона. Известно, что у футболиста есть ирландские корни, ведь его отец родом из города Голуэй, расположенного на западе Республики Ирландия. В молодости Патрик Кейн тоже играл в футбол, но до профессионального уровня дойти не сумел.

Маленький Гарри начал заниматься спортом в 6 лет в команде Риджвей Роверс, а в 8 лет не смог задержаться в академии "Арсенала".

Трудно сказать в таком возрасте, кем станет игрок. Я был маленьким для своего возраста. Я поздно развивался. Поэтому трудно оценивать игрока в столь юном возрасте. После этого я перешел в "Сперс", когда мне было 11. Это не означало, что все сразу пошло в гору – мне все равно приходилось много работать. Были взлеты и падения на этом пути,

– говорил Кейн для Daily Telegraph в 2015 году.

В "Тоттенхэме" будущий обладатель "Золотого мяча" провел 19 лет. Когда Кейн стал звездой Впервые на уровне Премьер-лиги этот мощный нападающий начал забивать много голов в сезоне 2014/15.

Сезон в качестве основного нападающего Тоттенхэма начинал толегец Эммануэль Адебайор, а запасными были Кейн и испанец Роберто Солдадо. В матче против Вест Хэма, который состоялся в первом туре, Гарри вышел на поле на 82-й минуте, а в добавленное время отдал голевую передачу Эрику Дайеру – 1:0.

Ассист Кейна на Дайера: смотрите видео

К концу сезона нападающий забил 31 гол и отдал 8 голевых передач в 51 матче всех турниров. Больше, чем 21 гол Кейна в сезоне АПЛ, забил только Серхио Агуэро, который поразил ворота соперников 26 раз.

Ничего не выиграл с Тоттенхэмом

В составе английского клуба будущий обладатель "Золотого мяча" до 30 лет не завоевал ни одного трофея. Ближе всего к вершине команда была в конце весны 2019 года.

В тот момент за спиной Кейна было успешное выступление на ЧМ-2018, где сборная Англии заняла 4-е место, а сам Гарри выиграл "Золотую бутсу". В АПЛ нападающий "шпор" к тому времени уже дважды становился лучшим бомбардиром.

В финале Лиги чемпионов встретились Ливерпуль и Тоттенхэм. На стадионе мадридского "Атлетико" в первый день лета 2019 года лучшими оказались подопечные Юргена Клоппа – 2:0.

Это было тяжело принять. Мы очень хорошо выступили, чтобы дойти до финала Лиги чемпионов, и, конечно, когда ты попадаешь в такие большие матчи и не показываешь себя так, как знаешь, что можешь, – это всегда то, что болит больше всего. Мы знали, что трофей был у нас в руках, и с этим нужно как-то жить. Это то, о чем мы думали все лето,

– говорил Кейн журналистам The Telegraph перед стартом сезона 2019/20.

После этого нападающий провел в Лондоне еще 4 сезона, по одному разу становился лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.

Бавария заплатила 90 миллионов евро

Летом 2023 года мюнхенцы оформили трансфер звездного футболиста.

Первый день Гарри Кейна в Мюнхене: смотрите видео

Переход подвергся немалой критике. В частности, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус считал новичка Баварии "слишком дорогим и старым".

В Англии Майкл Оуэн не считал целесообразным переход именно в Баварию, ведь это лишает возможности установить рекорд по количеству голов в Премьер-лиге, а Кейн сможет показать "лишь несколько медалей Бундеслиги".

В 2026 году Майкл и Гарри встретились на сцене лондонского театра "Палладиум". Оуэн вручал "Золотой мяч" среди женщин, а Кейн через несколько минут получил награду из рук бразильца Роналдо.

Что дальше для Кейна

Показать престижную награду мюнхенской публике 33-летний футболист сможет уже в среду, 28 октября. В 21:45 по киевскому времени его клуб примет Магдебург в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Напомним, Гарри Кейн в 2026 году выиграл не только "Золотой мяч", но и трофей Герда Мюллера. Это произошло после сезона с 73 голами, домашнего дубля "Баварии" и бронзы ЧМ-2026 с Англией.