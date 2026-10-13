Не только Пихальонка: в Киеве в результате атаки пострадал дом еще одного игрока Динамо

В результате очередной атаки россиян на Киев пострадал дом защитника Динамо Александра Тимчика. Ранее в результате обстрела было повреждено жилье его партнера по команде Александра Пихальонка.

Об этом в своих соцсетях сообщила жена футболиста Карина. Семья Тимчиков проживает в одном из жилых комплексов столицы Украины.

В каком состоянии квартира Тимчика

В результате российского обстрела серьезно пострадал подъезд дома, в котором живет Александр Тимчик с семьей. В самой квартире, где проживает супружеская пара, выбиты стекла.

Наши окна, к*нченые тв*ри,

– подписала девушка фотографию с разрушениями в инстаграме.



Разрушения в квартире Тимчиков / Фото из инстаграма Карины Тимчик



Вид из окна квартиры Тимчиков / Фото из инстаграма Карины Тимчик

Следует отметить, что с семьей футболиста все в порядке. Ни игрок Динамо, ни другие члены его семьи не пострадали. Сообщалось, что в результате атаки в столице Украины погибли 2 человека и более 10 получили ранения.

Что случилось с домом Пихальонка

За короткий срок это уже второе повреждение домов, где живут футболисты Динамо. Ранее российский дрон попал в дом, в котором живет Александр Пихальонок. Беспилотник попал в 25-этажный дом в Дарницком районе, на уровне 12–16 этажей.

Жена Александра Ольга Пихальонок показала в соцсетях последствия атаки по их жилому комплексу. В результате атаки во дворе загорелись автомобили, и на место прибыли спасательные службы.

Кроме того, оккупанты убили бывшего игрока баскетбольной высшей лиги Украины Клима Лийва. Он погиб на фронте, где с 2024 года защищал Украину.