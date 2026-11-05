Был избран в Верховную Раду: какой была политическая карьера Олега Блохина

Не все болельщики помнят, что обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин после спортивных триумфов выбрал путь политика. На рубеже тысячелетий бывший динамовский игрок стал народным депутатом и за это время сменил несколько партий.

"24 Канал" напоминает, в какие политические скандалы оказался вовлечен Блохин и чем закончились его попытки быть при власти.

Олег Блохин – народный депутат

В 1998 году выдающийся спортсмен впервые был избран в Раду. Мандат он получил в составе Всеукраинского объединения "Громада" – партии печально известного премьер-министра Павла Лазаренко, который после коррупционного скандала сбежал из Украины, прихватив с собой большую сумму бюджетных средств.

На фоне одного из самых резонансных дел о взяточничестве в истории нашего государства Блохин покинул дискредитированную партию и на некоторое время перешел в "Батькивщину" Юлии Тимошенко.

В 2001 году Олег Блохин решил перейти в Коммунистическую партию и уже через год вновь оказался в парламенте. Там он уже в третий раз – и в последний – стал перебежчиком в другую политическую силу. Футболист и тренер перешел в партию СДПУ(о) будущего предателя Украины Виктора Медведчука.

В Раде Блохин занимался вопросами молодежной политики, спорта, физкультуры и туризма в профильном комитете.

Блохин в скандальной рекламе блока "Не Так"

На выборах 2006 года Олег Блохин баллотировался в составе СДПУ(о) в блоке "Не Так", созданном из пророссийских сил, стремившихся противостоять власти, сформированной после Оранжевой революции.

Блохин оказался, мягко говоря, не в лучшей компании: кроме Медведчука, в блок вошли Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Леонид Кравчук и другие политики, которые продвигали "русский язык в качестве второго государственного, отказ от ЕС и НАТО в пользу Таможенного союза с Россией и договоренности с Москвой о дешевом газе".

Тогда же спортсмен принял участие в известной политической рекламе, где использовал свой образ "счастливчика" после того, как первым сумел вывести сборную Украины в финальную стадию чемпионата мира.

Скандальная реклама с Блохиным – смотрите видео:

В итоге блок "Не Так" не преодолел проходной барьер в Раду, а Блохин больше не пытался попасть в парламент и завершил политический этап своей жизни.