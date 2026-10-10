"Новый Бубка" Украины: кого так называют и что известно о прыгуне в высоту

Уроженец Одесской области Омелян Герасимчук установил мировой рекорд в прыжках с шестом среди спортсменов в возрасте до 13 лет. Юный украинец преодолел высоту 4,70 метра.

На командном чемпионате Украины во Львове легкоатлет превзошел свой предыдущий рекорд, продемонстрировав впечатляющий прогресс. Герасимчук уже неоднократно обновлял рекордные показатели в своей возрастной категории и мечтает о выступлениях на Олимпийских играх, сообщает 24 Канал.

Что известно о Герасимчуке

Омелян начал заниматься прыжками с шестом в семилетнем возрасте. Его первый результат составил 1,5 метра, а уже в восемь лет он преодолевал высоту 1,9 метра.

Важную роль в становлении спортсмена играет семья. Его родители – Наталья Забродская и Артур Герасимчук – тренируют сына. Мать Омеляна профессионально занимается тренерской деятельностью.

В начале спортивного пути семья столкнулась с трудностями: не всегда была возможность посещать стадион и приобретать профессиональный инвентарь. Поэтому мальчик даже самостоятельно соорудил конструкцию для прыжков, чтобы продолжать тренировки.

Омелян мечтал выступить на чемпионате Украины, однако сначала этому помешали карантинные ограничения, а впоследствии – полномасштабное вторжение России. Несмотря на препятствия, он продолжил заниматься любимым видом спорта и постепенно улучшал результаты.

Рекорды "нового Бубки"

Ярко проявил себя украинский легкоатлет на командном чемпионате Украины во Львове.

Герасимчук начал выступление с высоты 4,55 метра, которую преодолел со второй попытки. Следующей целью стала планка на отметке 4,67 метра – с ней спортсмен справился с третьей попытки. После этого украинец взял высоту 4,70 метра, также с третьей попытки, установив новый мировой рекорд среди атлетов в возрасте до 13 лет.

Предыдущее рекордное достижение в этой категории также принадлежало Омеляну. В мае он прыгнул на 4,50 метра, а теперь улучшил собственный результат сразу на 20 сантиметров.

Юный легкоатлет представляет КЗ ДОСФКСП имени Сергея Бубки и выступает за команду Донецкой области. Именно с именем легендарного украинского прыгуна с шестом связана спортивная история парня, который уже в раннем возрасте демонстрирует результаты международного уровня.