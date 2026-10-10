На командному чемпіонаті України у Львові легкоатлет перевершив власне попереднє досягнення, продемонструвавши вражаючий прогрес. Герасимчук уже неодноразово переписував рекордні показники у своїй віковій категорії та мріє про виступи на Олімпійських іграх, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Герасимчука

Омелян почав займатися стрибками із жердиною у семирічному віці. Його перший результат становив 1,5 метра, а вже у вісім років він долав висоту 1,9 метра.

Важливу роль у становленні спортсмена відіграє родина. Його батьки – Наталія Забродська та Артур Герасимчук – тренують сина. Мати Омеляна професійно займається тренерською діяльністю.

На початку спортивного шляху сім'я зіткнулася з труднощами: не завжди була можливість відвідувати стадіон і придбати професійний інвентар. Тому хлопець навіть самостійно збудував конструкцію для стрибків, щоб продовжувати тренування.

Омелян мріяв виступити на чемпіонаті України, однак спочатку цьому завадили карантинні обмеження, а згодом – повномасштабне вторгнення Росії. Попри перешкоди, він продовжив займатися улюбленим видом спорту та поступово покращував результати.

Рекорди "нового Бубки"

Яскраво проявив себе український легкоатлет на командному чемпіонаті України у Львові.

Герасимчук розпочав виступ із висоти 4,55 метра, яку подолав із другої спроби. Наступною ціллю стала планка на позначці 4,67 метра – з нею спортсмен упорався з третьої спроби. Після цього українець узяв висоту 4,70 метра, також із третьої спроби, встановивши новий світовий рекорд серед атлетів віком до 13 років.

Попереднє рекордне досягнення в цій категорії також належало Омеляну. У травні він стрибнув на 4,50 метра, а тепер покращив власний результат одразу на 20 сантиметрів.

Юний легкоатлет представляє КЗ ДОСФКСП імені Сергія Бубки і виступає за команду Донецької області. Саме з ім'ям легендарного українського стрибуна з жердиною пов'язана спортивна історія хлопця, який уже в ранньому віці демонструє результати міжнародного рівня.