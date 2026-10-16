Определился обладатель "Золотого мяча" 2026 года: игрок уже в курсе

Уже 26 октября состоится церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года. Свою награду получит лучший футболист мира по итогам сезона 2025/26.

Аккаунт Motivaciones Futbol в социальной сети X сообщает, что обладатель "Золотого мяча" 2026 года уже определен. Сам победитель также знает об этом.

Кто станет обладателем "Золотого мяча" 2026 года

Источник сообщает, что, по его информации, обладателем "Золотого мяча" 2026 года станет Килиан Мбаппе. Отмечается, что нападающему Реала уже сообщили эту радостную новость.

В прошлом сезоне француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. В активе нападающего 25 голов в 31 матче Ла Лиги. В еврокубках игрок провел 11 матчей, в которых забил 15 мячей.

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике Мбаппе также стал лучшим бомбардиром турнира. За свои 10 голов на мундиале француз получил "Золотую бутсу".

В этом сезоне Мбаппе провел за мадридскую команду 10 матчей. В них он забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Кого еще называли фаворитами на получение "Золотого мяча"

Главными фаворитами на получение "Золотого мяча" в 2026 году называли Килиана Мбаппе, Хвичу Кварацхелию и Гарри Кейна. По крайней мере, таковы результаты опроса на сайте издания L`Equipe.

Кроме того, среди главных фаворитов на "Золотой мяч" в 2026 году, конечно же, называют и Лионеля Месси. Аргентинец в 39 лет провел отличный чемпионат мира, на котором едва ли не в одиночку вытащил сборную Аргентины в финал. В отношении аргентинца сложилась странная ситуация. Сначала сообщалось, что Месси приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондон. Затем эту информацию опровергли.

Нельзя забывать и о представителях сборной Испании, которая победила на чемпионате мира 2026 года. Среди испанцев главными фаворитами на получение "Золотого мяча" 2026 года называют капитана сборной Родри, а также вингера Барселоны Ламина Ямаля.