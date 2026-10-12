Замена Мальдери готова: инсайдер назвал двух главных кандидатов на пост наставника сборной

После не слишком удачного выступления сборной Украины в Лиге наций без работы может остаться нынешний тренер национальной команды Андреа Мальдера. И для него, нибито, уже подготовили замену.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. По его словам, УАФ имеет двух украинских кандидатов на замену итальянскому специалисту.

Кто может заменить Мальдеру

Как отмечает Игорь Бурбас, кандидатом номер 1 на замену Андреа Мальдеру является нынешний тренер сборной Украины U-19 Олег Лужный. Правда, он возглавил юниорскую сборную Украины лишь в начале сентября.

Кандидатом номер 2, по версии Бурбаса, является Мирон Маркевич. Известно, что его рассматривали на должность тренера национальной команды еще весной, когда в итоге утвердили именно Мальдеру. В случае отставки итальянского специалиста УАФ обратится с предложениями именно к этим двум украинским тренерам.

Напомним, что Мирон Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году. Тогда он провел во главе "сине-желтых" 4 матча, в которых одержал 3 победы и 1 ничью. Тогда он совмещал работу в сборной с работой в Металлисте. Однако в итоге покинул национальную сборную из-за конфликта между президентом харьковского клуба Александром Ярославским и тогдашним главой ФФУ Григорием Суркисом.

Как Украина начала выступления в Лиге наций 2026/27

Украина провела 4 матча в Лиге наций 2026/27. Первый официальный матч Андреа Мальдери во главе национальной команды сложился очень удачно. Украинцы на выезде обыграли Венгрию со счетом 1:0 благодаря голу Сикана.

В следующем матче тренер произвел 10 замен в стартовом составе, и Украина в Тбилиси сыграла вничью со сборной Грузии, что в целом тоже воспринималось как положительный результат.

А вот затем произошел полный провал в игре с Северной Ирландией. В номинальном домашнем матче в словацкой Трнаве подопечные Андреа Мальдеры уступили британцам с разгромным счетом 0:3.

Исправить ситуацию в группе им предстояло в заключительном матче сентябрьско-октябрьского цикла против Венгрии. Однако они пропустили первыми. А после того, как Роман Яремчук на 83-й минуте сравнял счет, ничью не удержали и потерпели поражение со счетом 1:2.

К слову, результаты в Лиге наций напря влияют на будущую квалификацию к Евро-2028. Если сборная Украины займет в группе место ниже второго, то попадет в третью корзину жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы. А это означает, что украинцы могут получить двух сложных соперников в квалификации и не пройти на чемпионат континента.