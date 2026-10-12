Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. По его словам, УАФ имеет двух украинских кандидатов на замену итальянскому специалисту.

Кто может заменить Мальдеру

Как отмечает Игорь Бурбас, кандидатом номер 1 на замену Андреа Мальдеру является нынешний тренер сборной Украины U-19 Олег Лужный. Правда, он возглавил юниорскую сборную Украины лишь в начале сентября.

Кандидатом номер 2, по версии Бурбаса, является Мирон Маркевич. Известно, что его рассматривали на должность тренера национальной команды еще весной, когда в итоге утвердили именно Мальдеру. В случае отставки итальянского специалиста УАФ обратится с предложениями именно к этим двум украинским тренерам.

Напомним, что Мирон Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году. Тогда он провел во главе "сине-желтых" 4 матча, в которых одержал 3 победы и 1 ничью. Тогда он совмещал работу в сборной с работой в Металлисте. Однако в итоге покинул национальную сборную из-за конфликта между президентом харьковского клуба Александром Ярославским и тогдашним главой ФФУ Григорием Суркисом.

Как Украина начала выступления в Лиге наций 2026/27

Украина провела 4 матча в Лиге наций 2026/27. Первый официальный матч Андреа Мальдери во главе национальной команды сложился очень удачно. Украинцы на выезде обыграли Венгрию со счетом 1:0 благодаря голу Сикана.

В следующем матче тренер произвел 10 замен в стартовом составе, и Украина в Тбилиси сыграла вничью со сборной Грузии, что в целом тоже воспринималось как положительный результат.

А вот затем произошел полный провал в игре с Северной Ирландией. В номинальном домашнем матче в словацкой Трнаве подопечные Андреа Мальдеры уступили британцам с разгромным счетом 0:3.

Исправить ситуацию в группе им предстояло в заключительном матче сентябрьско-октябрьского цикла против Венгрии. Однако они пропустили первыми. А после того, как Роман Яремчук на 83-й минуте сравнял счет, ничью не удержали и потерпели поражение со счетом 1:2.

К слову, результаты в Лиге наций напря влияют на будущую квалификацию к Евро-2028. Если сборная Украины займет в группе место ниже второго, то попадет в третью корзину жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы. А это означает, что украинцы могут получить двух сложных соперников в квалификации и не пройти на чемпионат континента.