Овечкину могут наказать за поддержку Путина: украинцы в Канаде сделали первый шаг

Конгресс украинцев Канады призвал правительство страны запретить въезд российскому хоккеисту из Вашингтона Александру Овечкину и другим лицам, поддерживающим геноцид России против Украины. Недавно Овечкин публично поддержал партию Владимира Путина на выборах в России.

В заявлении говорится, что Овечкин способствует геноциду, совершаемому Россией против Украины, поскольку открыто, последовательно и публично поддерживает президента России и его политическую партию.

Овечкин может быть подвергнут санкциям

Конгресс напомнил, что 41-летний хоккеист принял участие в пропагандистском агитационном видеоролике партии "Единая Россия", которую возглавляет Путин. В ролике Овечкина представили как "единомышленника" министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"То, что Национальная хоккейная лига превозносит Овечкина и игнорирует его поддержку геноцидного режима, является моральным пятном на репутации НХЛ. Однако трусость НХЛ ни в коем случае не освобождает правительство Канады от ответственности за соблюдение закона и обеспечение безопасности канадцев. Министр иммиграции, беженцев и гражданства имеет полномочия запрещать въезд в Канаду сторонникам геноцида. КУК призывает Канаду действовать немедленно и запретить въезд Овечкину и другим сторонникам геноцида, совершаемого Россией против Украины", – цитируются слова президента Конгресса украинцев Канады Александры Хичий.

Овечкин снялся в агитационном ролике партии Путина: смотрите видео

Также Конгресс украинцев Канады призвал поддержать две петиции, поданные в Палату общин Канады, с требованием запретить Овечкину въезд в страну и рассмотреть возможность введения санкций против него.

Одна из них адресована министру иностранных дел Канады Аните Ананд, другая – непосредственно правительству Канады. В петиции министра иностранных дел Канады призывают внести Александра Овечкина в санкционный список, ограничить его финансовые операции и право владения имуществом в стране, а также бессрочно запретить ему въезд в Канаду без исключений для работы или личных поездок.

Основанием для этого автор называет его многолетнюю поддержку Владимира Путина и участие в предвыборной рекламе партии "Единая Россия" в сентябре 2026 года, тогда как и Путин, и Лавров уже были внесены в санкционный список Канады.

Обращаем внимание! Ближайший матч в Канаде в рамках НХЛ Вашингтон проведет 10 ноября в Оттаве против Оттава Сенаторс.

Овечкин оправдался за поддержку Путина

Напомним, в ответ на обвинения Овечкин сказал, что якобы удивлен критикой в его адрес. Он объяснил свое решение тем, что поддерживает то, что происходит в России. Также спортсмен заявил, что не разбирается в политике и при этом желает мира Украине.

В то же время в клубе россиянина заявили, что не видят проблемы в том, что он поддержал партию Путина.

Сезон 2026/2027 – последний в карьере Овечкина, после чего он планирует уйти на спортивную пенсию. Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 забитыми шайбами.