Контиолхати – расписание и результаты первого этапа Кубка мира по биатлону
В четверг, 26 ноября, в Контиолхати (Финляндия) начнется новый биатлонный сезон 2026/2027. В рамках первого этапа Кубка мира выступит и сборная Украины.
В Контиолахти состоится 6 гонок, и первыми на старт выйдут мужчины, чтобы определить победителя в индивидуальной гонке, сообщает 24 Канал.
Расписание первого этапа Кубка мира
- 26 ноября
17:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 27 ноября
17:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 28 ноября
14:10. Одиночная смешанная эстафета
16:15. Смешанная эстафета
- 29 ноября
14:00. Спринт, 10 км, мужчины
17:15. Спринт, 7,5 км, женщины
Результаты Кубка мира в Контиолахти
Результаты появятся после первой гонки.
Где смотреть Кубок мира
В Украине трансляцию биатлонных гонок будет вести телеканал и сайт "Суспильне Спорт", а также местные каналы "Суспильного".
Также смотреть прямые трансляции биатлона можно на сайте 24 Канала.
Состав сборной Украины
Сборная Украины уже объявила состав мужской и женской команд на первый этап Кубка мира.
Состав мужской команды
- Виталий Мандзин
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковский
Состав женской команды
- Елена Городная
- Кристина Дмитренко
- Татьяна Тарасюк
- Александра Меркушина
- Анастасия Меркушина