Второй украинец будет играть за Реал: партнер в Мадриде оказался не Лунин

В мадридском "Реале" стало больше игроков из Украины. Речь идет о первой команде баскетбольного подразделения этого испанского клуба.

В пятницу, 14 августа, в состав "сливочных" вошел 24-летний бывший защитник американского клуба Бостон Селтикс Максим Шульга. Об этом сообщили официальные ресурсы Реала.

Что известно о новичке Реала

Украинский защитник подписал с новым клубом контракт сроком на два года.

Реал Мадрид и Макс Шульга достигли соглашения, согласно которому защитник, прибывший из Бостон Селтикс, станет игроком "Реала" на следующие два сезона – до конца сезона 2027/2028,

– сообщили в Реале.

Ранее о целесообразности такого подписания сообщало издание AS. Дело в том, что по правилам испанской лиги из 12 баскетболистов команды не менее четырех должны быть воспитанниками академий этой страны.

Проблемы у "сливочных" возникли, когда серьезную травму получил Усман Гаруба, поэтому в Мадриде решили пополнить состав еще одним игроком.

Максим Шульга не подпадает под лимит легионеров в Испании, поскольку с 11-летнего возраста и до 18 лет воспитывался в местных академиях.

Как ранее развивалась карьера Шульги

В течение сезона 2025/26 Шульга защищал цвета Мейн Селтикс, который является фарм-клубом "Бостона" в G-лиге. За основную команду "кельтов" он сыграл 13 официальных матчей в НБА.

По окончании сезона с баскетболистом не продлили трудовой договор. Он пытался остаться в НБА, где выступал в Летней лиге за Голден Стэйт Уорриорз, но и там не получил контракт.

Добавим, что в составе Реала в настоящее время выступает 33-летний украинский центровой Алексей Лень, который ранее отличился выступлениями за ряд американских команд.