У п’ятницю, 14 серпня, ряди "вершкових" поповнив 24-річний колишній захисник американського Бостон Селтікс Максим Шульга. Про це повідомили офіційні ресурси Реала.

Що відомо про новачка Реала

Український захисник підписав з новим клубом контракт терміном на два роки.

Реал Мадрид і Макс Шульга досягли угоди, згідно з якою захисник, який прибув з Бостон Селтікс, стане гравцем Реала на наступні два сезони – до кінця сезону 2027/2028,

– повідомили у Реалі.

Раніше про доцільність такого підписання повідомляло видання AS. Річ у тім, що за правилами іспанської ліги з 12 баскетболістів команди щонайменше чотири повинні бути вихованцями академій цієї країни.

Проблеми у "вершкових" виникли, коли серйозної травми зазнав Усман Гаруба, тож у Мадриді вирішили поповнитись ще одним гравцем.

Максим Шульга не підпадає під ліміт легіонерів в Іспанії, оскільки з 11-річного віку і до 18 виховувався у місцевих академіях.

Як раніше розвивалась кар’єра Шульги

Впродовж сезону 2025/26 Шульга захищав кольори Мейн Селтікс, який є фарм-клубом Бостона у G-лізі. За основну команду "кельтів" він відіграв 13 офіційних матчів у НБА.

Після сезону з баскетболістом не продовжили трудову угоду. Він намагався залишитись у НБА, де виступав у Літній лізі за Голден Стейт Ворріорз, але й там не отримав контракт.

Додамо, що у складі Реалу наразі виступає 33-річний український центровий Олексій Лень, який раніше відзначився виступами за низку американських команд.