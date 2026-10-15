Ахметов, Пинчук и Буткевич собрались в Лондоне на футбольный матч

Президент Шахтера Ринат Ахметов посмотрел матч Лиги чемпионов против АЕКа в компании известных украинских бизнесменов. На трибунах также были замечены Андрей Шевченко и Михаил Мудрик.

Донецкий клуб одержал волевую победу в Лондоне, а за пределами футбольного поля внимание привлекла компания гостей в VIP-ложе "Стэмфорд Бридж". Фотографиями с футбольного вечера поделился журналист Дмитрий Гордон в своем инстаграме.

Кто смотрел матч Шахтера с Ахметовым

В VIP-ложе стадиона "Стэмфорд Бридж" Ринат Ахметов находился в компании президента житомирского Полесья Геннадия Буткевича и бизнесмена Виктора Пинчука.

Также поддержать Шахтер в матче Лиги чемпионов пришел президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Рядом с ним заметили Михаила Мудрика – бывшего игрока донецкого клуба и нынешнего вингера лондонского Челси.



"VIP-ложа празднует третий гол Шахтера" / Скриншот из видео

Помимо футбольного противостояния, встреча имела особое значение для президента Шахтера. Шевченко вручил Ахметову орден "Легенда футбола" по случаю 30-летия его президентства в донецком клубе.

30 лет во главе клуба – это пример беспрецедентной преданности футболу,

– цитирует главу УАФ пресс-служба Шахтера.

Он подчеркнул, что благодаря инвестициям Ахметова, системному подходу и страсти к игре Шахтер смог выйти на высший европейский уровень.

Как Шахтер вырвал победу у АЕКа

На поле у дончан также был повод для празднования. Шахтер уступал греческому АЕКу со счетом 0:1, однако сумел переломить ход встречи и одержать победу со счетом 3:1.

Еще до перерыва Педриньо реализовал пенальти и восстановил равновесие. Во втором тайме Винисиус Тобиас и Глейкер Мендоса забили по голу, обеспечив украинской команде волевую победу в матче второго тура Лиги чемпионов.

После двух матчей главного еврокубка "горняки" имеют в своем активе 4 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице этапа лиги.