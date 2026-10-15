Донецький клуб здобув вольову перемогу в Лондоні, а поза футбольним полем увагу привернула компанія гостей у VIP-ложі "Стемфорд Бридж". Світлинами з футбольного вечора поділився журналіст Дмитро Гордон у своєму інстаграмі.

Хто дивився матч Шахтаря з Ахметовим

У VIP-ложі стадіону "Стемфорд Бридж" Рінат Ахметов перебував у компанії президента житомирського Полісся Геннадія Буткевича та бізнесмена Віктора Пінчука.

Також підтримати Шахтар у матчі Ліги чемпіонів прийшов президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Поруч із ним помітили Михайла Мудрика – колишнього гравця донецького клубу та нинішнього вінгера лондонського Челсі.



ВІП-ложа святкує третій гол Шахтаря / Скриншот з відео

Окрім футбольного протистояння, зустріч мала особливе значення для президента Шахтаря. Шевченко вручив Ахметову орден "Легенда футболу" з нагоди 30-річчя його президентства в донецькому клубі.

30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу,

– цитує очільника УАФ пресслужба Шахтаря.

Він наголосив, що завдяки інвестиціям Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри Шахтар зміг вийти на найвищий європейський рівень.

Як Шахтар вирвав перемогу в АЕКа

На полі донеччани також мали привід для святкування. Шахтар поступався грецькому АЕКу з рахунком 0:1, однак зумів переломити перебіг зустрічі та здобути перемогу з рахунком 3:1.

Ще до перерви Педріньйо реалізував пенальті та відновив рівновагу. У другому таймі Вінісіус Тобіас і Глейкер Мендоса забили ще по голу, забезпечивши українській команді вольову перемогу в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Після двох матчів головного єврокубка "гірники" мають у своєму активі 4 очки та розташовуються на 11 місці в турнірній таблиці етапу ліги.