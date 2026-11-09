Легендарный игрок Арсенала в 53 года в четвертый раз стал отцом

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес – один из самых успешных игроков своего поколения. Однако победы на поле не всегда сопровождались для него гармонией в семейной жизни.

Пирес пережил два развода, один из которых произошел после 21 года брака. Новое счастье он обрел уже после 50-летнего юбилея, а на днях поделился радостной новостью, пишет 24 Канал.

Робер Пирес теперь отец четверых детей

29 октября Пиресу исполнилось 53 года, и именно в этом возрасте он неожиданно для многих стал отцом в четвертый раз за свою жизнь.

От брака с моделью Джессикой Лемари у француза есть дочь и двое сыновей. Но два года назад Пирес развелся со своей второй женой, а сейчас его возлюбленной является Эмманюэль Лепкин.

Несколько дней назад она родила бывшему футболисту дочь, которую решили назвать Оливией. Радостный отец по этому поводу опубликовал в соцсетях фото из роддома.

Какие достижения у Робера Пиреса

Атакующий полузащитник наиболее известен благодаря выступлениям в "золотом" составе лондонского "Арсенала" "нулевых" годов под руководством Арсена Венгера.

Вместе с той неудержимой командой француз дважды становился победителем Английской Премьер-лиги и доходил до финала Лиги чемпионов.

На уровне национальной сборной Пирес выиграл два крупнейших трофея: чемпионат мира в 1998 году и Евро-2000. Правда, его международная карьера закончилась скандалом: после Евро-2004 футболист поссорился с тренером команды Раймоном Доменеком, поэтому досрочно отказался от выступлений за "Ле Бльо".