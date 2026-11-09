Легендарний гравець Арсеналу у 53 роки вчетверте став батьком

Пірес пережив два розлучення, одне з яких сталося після 21 року шлюбу. Нове щастя він віднайшов вже після 50-річного ювілею, а днями поділився радісною звісткою, пише 24 Канал.

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Робер Пірес тепер батько чотирьох дітей

29 жовтня Піресу виповнилося 53, і саме у цьому віці він несподівано для багатьох став батьком вчетверте за своє життя.

Від шлюбу з моделлю Джессікою Лемарі у француза є донька та двоє синів. Але два роки тому Пірес розлучився зі своєю другою дружиною, а зараз його коханою є Емманюель Лепкін.

Декілька днів тому вона народила колишньому футболісту доньку, яку вирішили назвати Олівією. Радісний батько з цієї нагоди оприлюднив у соцмережах фото з пологового будинку.

Які досягнення має Робер Пірес

Атакувальний півзахисник найбільше відомий завдяки виступам у "золотому" складі лондонського Арсеналу "нульових" років під орудою Арсена Венгера.

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Разом з тією нестримною командою француз двічі став переможцем Англійської Прем'єр-ліги і діставався фіналу Ліги чемпіонів.

На рівні національної збірної Пірес виграв два найбільші трофеї: чемпіонат світу у 1998 році та Євро-2000. Щоправда, його міжнародна кар'єра закінчилась скандалом: після Євро-2004 футболіст посварився з наставником команди Раймоном Доменеком, через що достроково відмовився від виступів за "Ле Бльо".