Президент Португалии обратился к Роналду после его ухода из сборной

Криштиану Роналду завершил свою международную карьеру. После заявления легенды португальского футбола к нему обратился президент страны.

Соответствующее обращение было опубликовано в Instagram-аккаунте президента Португалии. Свой пост он сопроводил несколькими фотографиями с Криштиану Роналду.

Что сказал Роналду президент Португалии

Президент Португалии Жозе Сегуру поблагодарил Криштиану Роналду за то, как тот представлял национальную сборную страны, вдохновлял португальцев и прославлял страну во всем мире. Он добавил, что, вероятно, день, когда футболист решил завершить международную карьеру, был одним из самых тяжелых в его жизни.

Глава государства выразил уверенность, что Португалия и впредь будет чувствовать любовь Роналду к своей родине. Он напомнил, что игрок проявлял самоотдачу не только в каждом матче, но и на каждой тренировке.

Желаю тебе всего наилучшего, Криштиану. И искренне благодарю,

– подытожил свое обращение президент Португалии.

Каковы подробности решения Роналду завершить международную карьеру

Криштиану Роналду объявил о своем решении завершить международную карьеру в специальном обращении к болельщикам, которое опубликовал на своей странице в инстаграме. Решение футболиста, несомненно, связано с его конфликтом с нынешним тренером команды Жорже Жезушем.

Португальское издание A Bola сообщило, что Роналду предупредил федерацию о своем решении, а вот тренера – нет. И это при том, что тренер рассчитывал на Криштиану в ноябрьских матчах и планировал вызвать его в национальную сборную.