Россию сильно раздражает протест европейских стран, которые, опираясь на свое внутреннее законодательство, не позволяют представителям страны-агрессора участвовать в международных турнирах. В то же время даже пропагандисты признают, что ничего не могут с этим поделать.

Пресс-секретарь военного преступника Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не в состоянии добиться переноса соревнований из европейских стран после того, как россиянам отказали там в выдаче виз, пишет 24 Канал.

В Кремле в ярости из-за позиции стран ЕС

Россияне надеялись воспользоваться лояльной позицией Международного олимпийского комитета и скандальными решениями федераций и даже Спортивного арбитража в Лозанне, чтобы беспрепятственно вернуться на высший уровень мирового спорта.

Но страны Европы, а с ними и Канада, проявили принципиальность и решили не выдавать россиянам визы, тем самым отстранив их от соревнований даже без санкций.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посетовал, что добиться отстранения европейских государств от проведения турниров международного уровня Россия не может.

Ситуация сложная, она беспрецедентна, требует дополнительных усилий, но, опять же, очень терпеливых действий. Главное – не навредить интересам наших спортсменов. Главное – помочь им как можно скорее начать выступать на международных соревнованиях,

– цинично заявил Песков.

В ЕС и Канаде россиянам не рады

Семь стран Европейского Союза призвали полностью прекратить выдачу российским спортсменам разрешительных документов на пребывание на территории блока, тем самым не давая им возможности приезжать на соревнования.

Решимость в поддержке Украины и осуждении агрессора продемонстрировали Дания, Швеция, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Дискуссию по этому поводу активизировало решение суда в Лозанне о возвращении сборных России по хоккею на чемпионаты мира. Чехия и Канада уже эффективно противодействуют этому возмутительному решению, блокируя возможность россиянам приехать на турниры.