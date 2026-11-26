Речник воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здатна домогтися перенесення змагань з європейських країн після того, як росіянам відмовили там у видачі віз, пише 24 Канал.

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У Кремлі бісяться через позицію країн ЄС

Росіяни сподівалися використати лояльну позицію Міжнародного олімпійського комітету і скандальні рішення федерацій та навіть Спортивного арбітражу у Лозанні, щоб безперешкодно повернутися на найвищий рівень світового спорту.

Але країни Європи, а з ними і Канада, проявили принциповість і вирішили не давати росіянам візи, таким чином відсторонивши їх від змагань навіть без санкцій.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков поскаржився, що домогтися відсторонення європейських держав від проведення турнірів міжнародного рівня Росія не може.

Ситуація складна, вона безпрецедентна, потребує додаткових зусиль, але, знову ж таки, дуже терплячих дій. Головне – не зашкодити інтересам наших спортсменів. Головне – допомогти їм якнайшвидше почати виступати на міжнародних змаганнях– цинічно заявив Пєсков.

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В ЄС і Канаді росіянам не раді

Сім країн Європейського Союзу закликали повністю припинити видачу російським спортсменам дозвільних документів на перебування на території блоку, таким чином не даючи їм змоги приїздити на змагання.

Рішучість у підтримці України і засудженні агресора продемонстрували Данія, Швеція, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія і Литва.

Дискусію з цього приводу активізувало рішення суду у Лозанні повернути збірні Росії з хокею на чемпіонати світу. Чехія і Канада вже ефективно протидіють цій обурливій ухвалі, блокуючи можливість росіянам приїхати на турніри.