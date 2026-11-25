Россияне обстреляли в Запорожье дом жены экс-капитана Динамо
Враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру в Украине. В Запорожье в результате обстрела пострадал дом, связанный с семьей легендарного полузащитника и капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука.
О последствиях террора со стороны россиян рассказала жена футболиста Анна в своем инстаграме. К счастью, ее родные целы.
Российский дрон поразил дом жены Сидорчука
Запорожье с утра 25 ноября подверглось атаке ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе города. Шесть человек получили ранения, двое из них – дети.
Оказалось, что этот дом – место, где выросла Анна Сидорчук – жена полузащитника сборной Украины, бывшего капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука.
Это дом, в котором я выросла. Родители живут в Запорожье. Мама с бабушкой были дома, а папа на работе. Все живы,
– написала женщина.
Сторис со страницы Анны Сидорчук в инстаграме
Где сейчас Сергей Сидорчук
Сидорчук – уроженец Крыма, а первые шаги во взрослом футболе делал в Запорожье, прежде чем перейти в "Динамо".
Полузащитник отдал клубу 11 лет, после чего получил от руководства возможность поехать и попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. В 2023 году Сергей Сидорчук перешел в бельгийский "Вестерло", где продолжает выступать и сейчас.