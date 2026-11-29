Российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира в Норвегии. В стране-агрессоре уже заговорили о дискриминации по национальному признаку и требуют реакции от международной федерации.

Соревнования в Тронхейме пройдут с 4 по 6 декабря. Вопреки ожиданиям российской стороны, ее представители не смогли принять участие в турнире из-за визовых ограничений, сообщает 24 Канал.

В России устроили истерику из-за недопуска лыжников в Норвегию

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев сообщил, что их команда не приедет в Тронхейм. По его словам, организаторы прислали письмо, в котором пояснили, что решение не связано со спортивной составляющей.

В Федерации лыжных видов спорта Норвегии подчеркнули, что ни один тип шенгенской визы не дает права на въезд в страну спортсменам, выступающим в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Такое решение возмутило главу Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрия Свищева. В комментарии российским СМИ он назвал действия норвежцев "дискриминацией по национальному признаку" и обвинил их в нежелании развивать международный спорт.

Россияне требуют от FIS наказать Норвегию

Свищев также обратился к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), призвав ее вмешаться в ситуацию. В качестве примера он привел Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), которая ранее лишила Канаду права проводить два турнира.

По мнению российского функционера, FIS должна применить аналогичные меры к норвежской федерации, если та не хочет видеть российских спортсменов на своих соревнованиях.

С норвежской федерации должен быть особый спрос. Это одна из ведущих федераций в этом виде спорта. Нужно понимать всю тяжесть ответственности, а не делить спортсменов по национальному признаку,

– заявил Свищев.

Напомним, ранее российских фигуристов не допустили к соревнованиям в Финляндии.