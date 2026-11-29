Змагання у Тронгеймі відбудуться з 4 до 6 грудня. Попри сподівання російської сторони, її представники не отримали можливості взяти участь у турнірі через візові обмеження, передає 24 Канал.

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У Росії влаштували істерику через недопуск лижників до Норвегії

Раніше російський лижник Савелій Коростельов повідомив, що їхня команда не приїде до Тронхейма. За його словами, організатори надіслали листа, в якому пояснили, що рішення не пов'язане зі спортивною складовою.

У Федерації лижних видів спорту Норвегії наголосили, що жоден тип шенгенської візи не дає права на в'їзд до країни спортсменам, які виступають у статусі індивідуальних нейтральних атлетів (AIN).

Таке рішення обурило главу Федерації лижного спорту та сноуборду Росії Дмитра Свіщева. У коментарі російським ЗМІ він назвав дії норвежців "дискримінацією за національною ознакою" та звинуватив їх у небажанні розвивати міжнародний спорт.

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Росіяни вимагають від FIS покарати Норвегію

Свищев також звернувся до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), закликавши її втрутитися в ситуацію. Як приклад він навів Міжнародну федерацію водних видів спорту (World Aquatics), яка раніше позбавила Канаду права проводити два турніри.

На думку російського функціонера, FIS має застосувати аналогічні заходи до норвезької федерації, якщо та не хоче бачити російських спортсменів на своїх змаганнях.

З норвезької федерації має бути особливий попит. Це одна з провідних федерацій у цьому виді спорту. Потрібно розуміти всю тяжкість відповідальності, а не ділити спортсменів за національною ознакою– заявив Свищев.

Нагадаємо, раніше російських фігуристів не допустили на змагання у Фінляндії.