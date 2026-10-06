"Не заслуживали поражения": Мальдера оценил игру сборной Украины против Венгрии

Главный тренер сборной Украины оценил выступления своей команды во время длительного международного перерыва, который длился в сентябре и октябре. Специалист подвел итоги четырех матчей.

После четырех туров Лиги наций сборная Украины имеет в своем активе четыре очка. Своими мыслями о результатах матча в Трнаве и других встречах поделился главный тренер команды Андреа Мальдера, сообщает 24 Канал.

Что Мальдера сказал об игре в Лиге наций

В понедельник, 5 октября, его подопечные потерпели второе подряд поражение, уступив Венгрии в матче, который номинально проходил на домашнем поле – 1:2. Тренер сборной Украины отметил, что такой ход событий не может полностью совпадать с первоначальным планом.

Что касается результатов, мы удовлетворены наполовину, конечно. Не стоит нам быть слишком довольными, мы понимаем, что для этого нет оснований. Нам нужно провести более широкий анализ последних четырех матчей. Мы играли по-разному. Так, мы играли и с двумя нападающими, и с двумя десятками, и с вингерами. То есть мы пробовали различные схемы,

– сказал Мальдера.

По словам Мальдеры, такой подход к построению командной игры продиктован стремлением к вариативности, которая поможет в будущем.

"Мы должны быть в состоянии играть так, чтобы нас не разгадали – те, кто смотрит нашу игру, наши матчи. И иметь в запасе решения на будущее – это может быть очень важно для нас. Сегодня я убежден, что мы не заслужили этого поражения. Конечно, я не хочу этим приуменьшить заслуги сборной Венгрии, но мое мнение таково", – добавил тренер сборной Украины.

В своей подгруппе "сине-желтые" занимают третье место. Ниже нашей команды находится только Грузия, которая за четыре матча набрала два очка.

Что дальше для сборной Украины

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Северной Ирландии. Через три дня "сине-желтые" завершат групповой этап игрой с Грузией.

Отметим, что по действующему формату даже последнее место в группе не будет означать автоматического вылета из Дивизиона B. Все сборные, занявшие четвертые позиции, будут играть стыковые матчи за сохранение места в дивизионе против команд, занявших вторые места в Дивизионе C.