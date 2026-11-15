Сборная Украины узнала потенциальных соперников в отборочном турнире к Евро-2028

Сборная Украины по футболу попала в третью корзину посева на жеребьевке отборочного турнира Евро-2028. Поражение от Северной Ирландии лишило команду шанса занять более высокую позицию.

Результат матча 5-го тура Лиги наций существенно повлиял на перспективы подопечных Андреа Мальдеры в отборочном турнире чемпионата Европы. Теперь украинцам гарантированно достанутся потенциально сильные соперники сразу из трех корзин, пишет "Суспильне Спорт".

Почему Украина оказалась в третьей корзине

Распределение сборных перед жеребьевкой отборочного турнира Евро-2028 определяется по рейтингу команд в текущем розыгрыше Лиги наций. Поскольку Украина выступает в дивизионе В, у нее была возможность попасть во вторую или третью корзину.

Для этого нужно было финишировать в числе восьми лучших команд своего дивизиона, то есть занять первое или второе место в группе. Однако поражение от Северной Ирландии со счетом 0:1 окончательно лишила "сине-желтых" такой возможности.

Команда Мальдеры уже не сможет подняться выше третьего места в своей группе. Таким образом, Украина оказалась среди восьми худших сборных дивизиона В и на жеребьевке будет представлена в третьей корзине.

В него уже попали Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния и Словакия.

С кем может встретиться сборная Украины

Таким образом, в квалификации чемпионата Европы украинцам гарантированно достанутся соперники из первой, второй и четвертой корзин. Среди потенциальных соперников немало сильных сборных.

В частности, в первой корзине находятся Англия, Франция, Германия, Испания, Португалия и Италия. Во второй – Австрия, Швеция, Швейцария, Турция, Сербия и Уэльс.

Также Украина может получить соперника из пятой корзины. Это будет зависеть от того, в группе из четырех или пяти команд окажутся "сине-желтые".

На данный момент в третьей корзине гарантированно находятся восемь сборных. В то же время Косово, Ирландия, Шотландия и Словения еще могут оказаться как во второй, так и в третьей корзине. Албания, Беларусь, Эстония и Исландия претендуют на места в третьей или четвертой корзине.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте.