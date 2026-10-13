Сборная Украины срочно сменила город проведения решающего матча Лиги наций

Сборная Украины сменила стадион для последнего домашнего матча группового этапа Лиги наций 2026/27. Вместо Трнавы команда Андреа Мальдеры примет Грузию в другом городе Словакии.

Украинская футбольная ассоциация объявила на своем сайте об изменении места проведения матча против сборной Грузии. Это решение привлекает внимание з огляду на результатов предыдущих встреч украинцев на словацкой арене, которая оказалась неудачной для сине-желтых.

Где сборная Украины сыграет против Грузии

Матч между Украиной и Грузией состоится во вторник, 17 ноября, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций сезона 2026/27. Новым местом проведения встречи станет Futbalová Aréna в Кошице, вмещающая 12 555 зрителей.

Ранее украинская команда проводила домашние матчи этого турнира на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве. Однако теперь решено перенести матч в другой словацкий город.

Перед встречей с Грузией команду Андреа Мальдери ждет еще один важный поединок. 14 ноября сборная Украины сыграет на выезде против Северной Ирландии, после чего вернется в Словакию на заключительный матч группового этапа.

Почему Трнава стала неудачным местом для Украины

Стадион имени Антона Малатинского оставил неприятные воспоминания у украинских болельщиков. Сборная Украины проиграла на этой арене оба матча Лиги наций: сначала уступила Северной Ирландии со счетом 0:3, а затем потерпела поражение от Венгрии – 1:2.

После четырех туров Украина занимает третье место в группе B2. Отставание от Венгрии составляет три очка, а от Северной Ирландии – четыре. Грузия находится на последней позиции в группе, имея в своем активе два очка.

Таким образом, ноябрьские матчи будут иметь важное значение для итогового положения украинцев в группе.