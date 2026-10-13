Українська асоціація футболу на своєму сайті оголосила про зміну місця проведення поєдинку проти грузинської збірної. Рішення привертає увагу з огляду на результати попередніх зустрічей українців на словацькій арені, яка стала невдалою для синьо-жовтих.

Де збірна України зіграє проти Грузії

Матч України та Грузії відбудеться у вівторок, 17 листопада, в межах заключного туру групового етапу Ліги націй сезону 2026/27. Новим місцем проведення зустрічі стане Futbalová Aréna в Кошице, яка вміщує 12 555 глядачів.

Раніше українська команда проводила домашні поєдинки цього турніру на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві. Однак тепер вирішено перенести матч до іншого словацького міста.

Перед зустріччю з Грузією на команду Андреа Мальдери чекає ще один важливий поєдинок. 14 листопада збірна України зіграє на виїзді проти Північної Ірландії, після чого повернеться до Словаччини на заключний матч групового етапу.

Чому Трнава стала невдалим місцем для України

Стадіон імені Антона Малатинського залишив неприємні спогади українським уболівальникам. Збірна України програла на цій арені обидва матчі Ліги націй: спочатку поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:3, а згодом зазнала поразки від Угорщини – 1:2.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце у групі B2. Відставання від Угорщини становить три очки, а від Північної Ірландії – чотири. Грузія перебуває на останній позиції квартету, маючи у своєму активі два бали.

Отже, листопадові матчі матимуть важливе значення для підсумкового становища українців у групі.