Сборная Украины по футболу приедет в Ужгород

Перед двумя заключительными матчами группового этапа Лиги наций в ноябре сборная Украины соберется в Ужгороде. Именно на родине "сине-желтые" начнут подготовку к играм против Северной Ирландии и Грузии.

Об этом сообщает издание Tribuna.com. Сбор игроков в лагере национальной сборной начнется 8–9 ноября.

Что известно о планах сборной Украины

Сборная Украины начнет подготовку к решающим матчам в Лиге наций 8-9 ноября. Первый этап подготовки подопечные Андреа Мальдеры проведут в Ужгороде. На родине футболисты будут тренироваться несколько дней.

После этого 12 ноября команда отправится в Словакию, в город Кошице. Уже оттуда самолетом сборная Украины вылетит в Белфаст. Там 14 ноября состоится матч украинцев против сборной Северной Ирландии.

На следующий день после матча в Великобритании сборная Украины вернется в Кошице. Уже в Словакии подопечные Андреа Мальдеры будут готовиться к заключительному матчу группового этапа Лиги наций 2026/27 против сборной Грузии. Эта игра запланирована на 17 ноября.

Стоит напомнить, что это будет второй сбор национальной команды в Украине при Андреа Мальдере. Перед товарищескими матчами против сборных Польши и Дании "сине-желтые" также тренировались в Украине. Тогда, правда, во Львове, и помимо обычных тренировок провели открытую для болельщиков тренировку и несколько социальных мероприятий, в частности встречу с ранеными военными в госпитале.

Как Украина выступает в Лиге наций

Сейчас сборная Украины занимает 3-е место в своей группе Лиги наций в дивизионе В. После 4 матчей на счету подопечных Андреа Мальдеры 4 очка.

Свой путь в турнире украинцы начали с победы над Венгрией на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана. Затем Андреа Мальдера внес 10 изменений в стартовый состав, и "сине-желтые" сыграли вничью со сборной Грузии в Тбилиси.

А вот в домашних матчах сборной Украины не удалось набрать ни одного очка. Подопечные Андреа Мальдеры уступили Северной Ирландии со счетом 0:3. Затем последовало поражение от Венгрии со счетом 1:2.

Следует отметить, что место в Лиге наций напрямую влияет на будущую квалификацию к Евро-2028. Если украинцы займут 1-2 место в своей группе, то попадут во 2-ю корзину при жеребьевке. Более низкая же позиция будет означать 3-ю корзину, и риск получить двух сложных соперников из 1-й и 2-й корзин.