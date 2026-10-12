Объяснил свои слова: Шищенко поговорил с президентом Полесья после скандала в УПЛ

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко провел беседу с президентом Полесья Геннадием Буткевичем после резкой критики в адрес житомирского клуба. Тренер объяснил причины своих эмоций после скандальной ничьей в УПЛ.

Конфликт разгорелся после матча восьмого тура чемпионата Украины, в котором черновицкая команда упустила победу над житомирянами в конце встречи. О том, что между Шищенко и Буткевичем состоялся телефонный разговор, сообщило издание "ТаТоТаке".

О чем Шищенко говорил с президентом Полесья

Во время разговора тренер Буковины объяснил суть и контекст своих высказываний, прозвучавших после матча с Полесьем.

Как отмечает медиа, причиной бурной реакции наставника стало поведение представителей житомирского клуба после назначения пенальти в их пользу в конце матча.

Матч завершился со счетом 2:2. Буковина вела в счете 2:1, однако на последних минутах Владислав Велетень реализовал одиннадцатиметровый удар и помог Полесью избежать поражения.

После финального свистка Шищенко не скрывал возмущения и резко высказался о судействе и действиях соперников.

Шищенко обвинил Полесье в скандалах

Во время флеш-комментария для УПЛ.ТБ тренер Буковины заявил, что в матчах Полесья регулярно возникают спорные ситуации. Он также поставил под сомнение справедливость решений арбитров в матче восьмого тура.

Отдельные претензии Шищенко высказал в отношении первого гола житомирян. По его мнению, перед забиванием гола соперник нарушил правила в отношении игрока Буковины, однако арбитры засчитали гол. Также тренер не согласился с назначением пенальти в конце встречи.

Шищенко ранее имел длительный опыт работы в Полесье. В сезоне 2020/21 он возглавлял житомирскую команду в Первой лиге, а впоследствии работал в селекционной группе клуба. В сезоне 2023/24 тренер вновь возглавил первую команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Юрия Калитвинцева.